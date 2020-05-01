На очередном заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР озвучили текущую информацию, имеющую отношение к распространению коронавируса в ПМР. За все время пандемии выявлено 833 случая инфицирования. На данный момент в COVID-центрах республики находятся 380 пациентов с диагнозом «коронавирус» и 69 подозреваемых в инфицировании. Анализ статистических данных показал, что наличие COVID-19 подтверждается у 15,5% протестированных граждан. На сегодняшний день больше половины инфицированных коронавирусом приднестровцев (50,1%) справились с заболеванием. Это достаточно высокий показатель эффективности лечения (в мире процент выздоровления составляет 39,8%). Летальность среди носителей нового вируса в Приднестровье тоже ниже, чем в других странах (4,1%), причем, практически у каждого из 34 умерших пациентов коронавирусных госпиталей были диагностированы серьезные сопутствующие заболевания. Случаи тяжелого течения болезни единичны, как и необходимость в применении аппаратов искусственной вентиляции легких, констатируют медики, объясняя позитивное развитие ситуации ранней выявляемостью. Ей способствовало массовое тестирование граждан различных категорий. На данный момент лабораторно исследовано 5737 проб биоматериала граждан. Значителен и охват населения экспресс-тестированием. Положительным фактором стала своевременная ликвидация внешних источников заражения – закрытие границ для иностранцев, тестирование и изоляция граждан ПМР, прибывших из-за рубежа, передает пресс-служба Президента.
Учитывая, что ситуация с распространением коронавируса в Приднестровье контролируема, Оперштабом предложены очередные меры смягчения установленных в условиях пандемии ограничений. Среди них – возобновление с 25 мая деятельности нотариальных контор, агентств недвижимости и аналогичных учреждений, оказывающих услуги населению. Днем позже предложено открыть паспортные отделы и подразделения МРЭО. Целесообразным видится членам Оперативного штаба выпустить на линии ограниченное количество троллейбусов – пока не в качестве общественного транспорта, а для доставки к месту работы и домой персонала медучреждений Тирасполя и Бендер. Электротранспорт будет курсировать в определенные часы утром и вечером по строго установленному маршруту и с минимальным количеством остановок. Главам госадминистраций поручено обеспечить троллейбусы опознавательными знаками, которые укажут, что это спецтранспорт для служебного пользования, а также всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции. Поручение, которое дал Глава государства, – уточнить в нормативно-правовой базе ограничения по количеству граждан, одномоментно находящихся в помещениях уже открытых либо готовящихся к возобновлению деятельности объектов. Нормы «1 человек на 10 квадратных метров» недостаточно для обеспечения безопасности граждан, считает Вадим Красносельский. Будет установлена так называемая верхняя планка – максимальное число посетителей, допущенных в помещение.
Что касается дальнейших планов по смягчению карантина, то их обсудят в понедельник. Открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных кабинетов и стоматологических клиник зависит от развития ситуации с распространением вируса. Решение примут, основываясь в большей степени на мнении главного санитарного врача республики. В начале будущей недели предстоит определиться и с вопросом о реализации сезонной плодоовощной продукции местного производства. Учитывая значительные площади обустроенных городских «зеленых» рынков и меньшее, чем ожидалось, количество продавцов рассады, которым разрешили централизованно, с соблюдением карантинных требований, торговать на обустроенных прилавках, предлагается часть торговых мест на продовольственных рынках отдать под торговлю ягодами и зеленью. Механизм прорабатывается.
Вадим Красносельский напомнил, что постепенность выхода из общегосударственного карантина – согласованное решение, обоснованное необходимостью приучать граждан к соблюдению мер безопасности. «Нельзя бросаться из крайности в крайность. Выход из карантина будет осторожным, поэтапным, с оглядкой на результаты снятия каждого последующего ограничения. Недопустим рост уровня заболеваемости. При этом, мы прекрасно понимаем, что жить вечно в изоляции невозможно, надо оживлять экономику, но с жестко контролируемым соблюдением всех карантинных требований», – отметил в ходе заседания Оперативного штаба Вадим Красносельский.
Говорили сегодня и об индивидуальных предпринимателях, многие из которых возвращаются из вынужденного простоя. Налоговым инспекциям предписано возобновлять действие патентов на основании заявлений, поданных гражданами в электронном виде.
Президент традиционно выслушал каждого главврача. В основном ситуация в медучреждениях стабилизировалась. Работа идет в штатном режиме. Коронавирусные госпитали и иные стационары обеспечены медикаментами, инвентарем, защитными средствами, питанием, ГСМ. Вадим Красносельский спрашивал и о подвижках в устранении нарушений, выявленных в социальных учреждениях закрытого типа, а также обратил внимание на аналогичные негосударственные заведения. Главам госадминистраций поручено взять их на особый контроль. Еще один аспект, которому уделил внимание Президент, – более высокий уровень заболеваемости среди жителей сельской местности по сравнению с городским населением. Местному руководству поручено проанализировать положение дел в каждом населенном пункте и принять меры для своевременного выявления потенциальных зон риска. president.gospmr.org