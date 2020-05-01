Президент России Владимир Путин сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всей стране начнется 29 июня. Ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 дата ЕГЭ была перенесена на 8 июня. В девятых классах выпускные экзамены отменены.
«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня»,— сказал Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса, передает kommersant.ru.
Президент также сообщил, что:
ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году;
аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов;
зачисление в вузы пройдет в августе, подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов без личного присутствия;
в августе можно будет сдать ЕГЭ на оставшиеся места в вузах;
призыв на военную службу выпускников школ этого года отложен;
будут предусмотрены дополнительные периоды сдачи ЕГЭ в течение следующего учебного года.
«Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового экзамена по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях»,— сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее господин Кравцов заявил, что школьники смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им нужно для поступления. Экзамены в самих вузах пройдут дистанционно. Исключения сделают для некоторых регионов, где эпидситуация позволяет провести экзамены в традиционной форме. kommersant.ru