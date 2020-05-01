Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) в РМ требует ордер на арест на имя Владимира Плахотнюка.
Бывший лидер ДПМ, покинувший страну в июне 2019 года, стал фигурантом нового уголовного дела о банковском мошенничестве. Информация была подтверждена Ионом Каракуяном, временным руководителем ПБОПОД, сообщает point.md ссылаясь на zdg.md
«Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуроров ПБОПОД о применении меры пресечения в его (Плахотнюка) отношении в отсутствии ответчика. Это новое дело, находящееся в введении ПБОПОД. Мы провели расследование и в понедельник, 18 мая, предъявили обвинение данному лицу в связи с эпизодом, на который генеральный прокурор сослался на брифинге 18 мая. Объявление предъявлено по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой. Мы направили ему приглашение по месту жительства, но, поскольку он не явился, так как находится за границей, чтобы обеспечить присутствие данного лица перед органом уголовного преследования, мы подали в суд обращение о применении меры ареста. Дело было возбуждено в 2020 году», - сказал Ион Каракуян.
Напомним, что 18 мая генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело Вячеслава Платона было полностью сфабриковано, а главным бенефициаром кражи миллиарда был Влад Плахотнюк.
По словам Стояногло, Генеральная прокуратура располагает бесспорными доказательствами в этом отношении. Также генпрокурор заявил, что Плахотнюк получил более 100 миллионов евро.
Более того, глава ГП утверждает, что деньги от BEM «были использованы Плахотнюком в личных интересах».