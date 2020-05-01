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В Турции подчеркнули, что не отменят "все включено" и "шведский стол"

В Турции подчеркнули, что не отменят "все включено" и "шведский стол"

Власти страны заверили, что в работу отелей "будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены".
Турция не отменит системы "все включено" и "шведский стол" в отелях. Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС в четверг, 21 мая.

"Невозможно, чтобы системы "все включено" и "шведский стол" в Турции были бы отменены. Однако будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены в презентации блюд "шведского стола". Выбранные блюда будут выдаваться поваром", - сказал Эрсой.

Министр также рассказал о созданной в программе под названием Сертификация здорового туризма, передает korrespondent.net.

"Мы создали систему сертификации, состоящую из очень подробных критериев, которая будет применяться в аэропортах, транспортных средствах, отелях и ресторанах. Персонал проходит интенсивную, регулярную, непрерывную подготовку, и это контролируется и инспектируется международными компаниями. Система прозрачна - гости, отсканировав QR-код, смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились", - резюмировал глава ведомства.

Напомним, что Турция ожидает иностранных туристов с середины июня. Первыми планируют принимать гостей из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. При этом внутренний туризм может возобновиться уже в конце мая.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:23
  • DTV
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