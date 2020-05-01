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В Тирасполе произошло ДТП с участием трёх автомобилей
В Тирасполе на улице Одесской, в районе Колкотового рынка, с грузовым автомобилем MAN столкнулись сразу два Volkswagen Passat, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Грузовик был припаркован у обочины. Сзади в него врезался Volkswagen, с которым столкнулся ещё один автомобиль такой же марки.
Водитель второго Passat говорит, что не заметил аварию: ослепило солнце.
Пострадали пять человек. Это водитель первого Volkswagen и четыре пассажира второго. Им потребовалась госпитализация.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
mvdpmr.org
- Сегодня, 10:05
- DTV
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