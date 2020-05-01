Согласно статистическим данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, наибольшее количество подтверждённых случаев COVID-19 – в Тирасполе (341 человек), Бендерах (225), г. Слободзея и Слободзейском районе (131).
Больше всего инфицированных людей – в возрасте от 50 до 59 лет (25,7%). Приближаются к ним пациенты возрастной группы 60–69 лет (18,5%). Практически одинаковое число заражённых – среди людей 30–39 лет (15%) и 40–49 лет (14,3%). Из общего числа заразившихся коронавирусом приднестровцев 66,1% – женщины, 33,9 % – мужчины,передает пресс-центр МВД ПМР.
Всего COVID-19 лабораторно подтверждён у 843 приднестровцев:
– 372 человека проходят лечение в медучреждениях ПМР, – 1 женщина находится в кишинёвской больнице, – 436 пациентов выздоровели, – 34 человека умерли. mvdpmr.org