Премьер подписал постановление Правительства № 167, которое вносит изменения и дополнения в ранее утвержденный документ о порядке покупки и выдачи продуктовых наборов.
Напомним, одной из мер господдержки для населения на период режима ЧП является предоставление продовольственных пайков на каждого ребенка в семье, питавшегося в образовательной организации на льготной основе, т.е. за частичную плату или бесплатно, передает пресс-служба Правительства.
Согласно одной из корректировок, теперь родители имеют право выбрать, в какой форме получить помощь – натуральной (пакет с едой) либо денежной. В марте-апреле продуктовые наборы выдавали в эквиваленте 449,5 руб., в мае исходят из расчета 261 руб. Суммы привязаны к количеству учебных дней в конкретном месяце.
Государственная социальная мера распространяется на воспитанников детских садов, коррекционных учреждений, учеников школ, студентов техникумов, колледжей, вузов, питавшихся по льготе.
Для тех, кто желает оформить денежную компенсацию, порядок такой: надо написать заявление, сделать копии паспорта заявителя, свидетельства о рождении ребенка и указать номер банковского счета. Сведения принимаются в электронной форме.