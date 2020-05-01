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Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию

Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию

Премьер подписал постановление Правительства № 167, которое вносит изменения и дополнения в ранее утвержденный документ о порядке покупки и выдачи продуктовых наборов.

Напомним, одной из мер господдержки для населения на период режима ЧП является предоставление продовольственных пайков на каждого ребенка в семье, питавшегося в образовательной организации на льготной основе, т.е. за частичную плату или бесплатно, передает пресс-служба Правительства.

Согласно одной из корректировок, теперь родители имеют право выбрать, в какой форме получить помощь – натуральной (пакет с едой) либо денежной. В марте-апреле продуктовые наборы выдавали в эквиваленте 449,5 руб., в мае исходят из расчета 261 руб. Суммы привязаны к количеству учебных дней в конкретном месяце.

Государственная социальная мера распространяется на воспитанников детских садов, коррекционных учреждений, учеников школ, студентов техникумов, колледжей, вузов, питавшихся по льготе.

Для тех, кто желает оформить денежную компенсацию, порядок такой: надо написать заявление, сделать копии паспорта заявителя, свидетельства о рождении ребенка и указать номер банковского счета. Сведения принимаются в электронной форме.

Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
Родители детей, имеющих право на льготное питание, могут получить продуктовый набор или денежную компенсацию
gov-pmr.org
  • Сегодня, 19:19
  • DTV
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