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В США обсуждали проведение ядерного испытания - WP

В США обсуждали проведение ядерного испытания - WP

Возможность первого с 1992 года ядерного испытания рассматривалась как ответ на угрозу со стороны Китая и РФ.
Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года. Об этом 23 мая сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что данный вопрос поднимался в прошлую пятницу, 15 мая, на встрече чиновников из ведомств по вопросам и национальной безопасности, пишет korrespondent.net.

При этом договоренности о проведении испытания они не достигли. Как пишет газета, в ходе встречи возникли серьезные разногласия по поводу данной идеи.

Один из собеседников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник указал, что в конечном счете было решено принять другие меры в ответ на угрозы, которые исходят от Китая и России, но избегать возобновления ядерных испытаний.

В Совете национальной безопасности при Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Один из высокопоставленных представителей Белого дома подчеркнул, что демонстрация "быстрого испытания" может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай.

По информации The Washington Post, сторонники ядерного нераспространения считают, что возобновление ядерных испытаний может привести к дестабилизирующим последствиям.

Ранее сообщалось, что ядерный арсенал США насчитывает 5800 боеголовок, 2000 из которых ожидают демонтажа.
korrespondent.net
  • Вчера, 10:36
  • DTV
  • Просмотров: 33
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