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США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ

США хотят создать свой аналог ВОЗ - СМИ

Возглавить организацию может Дебора Биркс, которая сейчас отвечает за борьбу с эпидемией коронавируса в США.
В администрации президента CША Дональда Трампа рассматривают создание организации, аналогичной ВОЗ. Об этом сообщает Politico в воскресенье, 24 мая.

Организация будет предназначена для борьбы с будущими вспышками инфекционных заболеваний и станет новым подразделением в Государственном департаменте.

Новую организацию может возглавить Дебора Биркс, высокопоставленный чиновник, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в США, передает korrespondent.net.

Госдеп назначит координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции.

"Наличие единственной инициативы, направленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД и малярия. США будут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, многосторонних учреждений и других двусторонних доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию, которая принесет результаты для американского народа", - гласит проект инициативы.

Отмечается, что это предложение уже вызвало разногласия между Госдепом и Агентством США по международному развитию. Представители USAID озадачены этой идеей, которая может привести к потере контроля над значительными деньгами и властью.

Напомним, что ранее Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Вашингтон пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.

Однако ЕС пошел против Трампа в вопросе ВОЗ. Официальный Брюссель предлагает позднее дать оценку действиям Всемирной организации здравоохранения в период пандемии.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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