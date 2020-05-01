Dnestr.TV

 
0

Ким Чен Ын после трех недель отсутствия провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

Ким Чен Ын после трех недель отсутствия провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом в воскресенье сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, встреча была посвящена обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики". Как уточняется, в ходе совещания была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания при условии "использования стратегических сил лишь в случае крайней необходимости", передает ТАСС.

Участники заседания также указали на отдельные недостатки в организации Корейской народной армии (КНА) и обсудили варианты их исправления. Кроме того, на повестке встречи был вопрос о комплектовании новых подразделений КНА.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Из-за отсутствия председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля в западных и южнокорейских СМИ появились утверждения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции.
tass.ru
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна