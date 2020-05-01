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Лидеры Турции и США договорились о поддержании тесного сотрудничества между странами

Лидеры Турции и США договорились о поддержании тесного сотрудничества между странами

Тайип Эрдоган и Дональд Трамп также договорились о сохранении политического и военного сотрудничества ради мира на Ближнем Востоке

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, об этом сообщили журналистам в субботу в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия. Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в нашем регионе", - отмечается в распространенном коммюнике.

Стороны также выразили солидарность в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.

tass.ru
  • Сегодня, 12:07
  • DTV
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