Тайип Эрдоган и Дональд Трамп также договорились о сохранении политического и военного сотрудничества ради мира на Ближнем Востоке
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, об этом сообщили журналистам в субботу в канцелярии турецкого лидера.
"В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия. Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в нашем регионе", - отмечается в распространенном коммюнике.
Стороны также выразили солидарность в вопросе борьбы с коронавирусом нового типа.