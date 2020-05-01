Разыскиваются родственники солдата, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну.
Поиск потомков героя объявил военно-мемориальный проект "Шаг к Победе", а также поисковые отряды "Русский историко-патриотический клуб" и "Август". Информация о поиске опубликована в фб-паблике "Книга памяти Молдавии", передает bloknot-moldova.md.
Василий Федорович Коротков родился в 1907 году в селе Крутец, станция Салтыковка Саратовской области. Был удостоен медали "За боевые заслуги", которую обнаружили на территории Молдовы в ходе поисковых работ и благодаря порядковому номеру смогли установить имя военнослужащего, который был ею награжден.
Родственники разыскиваются, для передачи награды в семью.