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Внимание: ищут потомков солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны

Внимание: ищут потомков солдата, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны

Разыскиваются родственники солдата, пропавшего без вести в Великую Отечественную войну.

Поиск потомков героя объявил военно-мемориальный проект "Шаг к Победе", а также поисковые отряды "Русский историко-патриотический клуб" и "Август".
Информация о поиске опубликована в фб-паблике "Книга памяти Молдавии", передает bloknot-moldova.md.

Василий Федорович Коротков родился в 1907 году в селе Крутец, станция Салтыковка Саратовской области. Был удостоен медали "За боевые заслуги", которую обнаружили на территории Молдовы в ходе поисковых работ и благодаря порядковому номеру смогли установить имя военнослужащего, который был ею награжден.

Родственники разыскиваются, для передачи награды в семью.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 12:11
  • DTV
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