В Приднестровье отмечают День славянской письменности и культуры. Свои поздравления в адрес жителей республики направил Президент Вадим Красносельский.
«Этот праздник олицетворяет собой единство культурных и духовных связей славян и напоминает нам об огромной значимости словесности и письменности для культуры нашего народа, открыв нам путь к христианскому просвещению, а также способствуя укреплению духовности и нравственности», - отмечается в поздравлении главы государства.
По словам Президента, наш общий долг - бережно относиться к великому русскому языку и родному слову и сохранить наш неиссякаемый источник мудрости и крепости для души – наследие истории и многогранной литературы.
В Приднестровье ежегодно 24 мая, как и во многих славянских странах, отмечают День славянской письменности и культуры, приуроченный памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Именно они создали старославянскую азбуку и церковнославянский язык, передает novostipmr.com.
Ежегодно в честь этого праздника проходят тематические выставки, концерты, литургии в соборах, лекции и литературные чтения, научно-практические конференции. В этом году из-за пандемии коронавируса все мероприятия отменены.
Именем двух святых Кирилла и Мефодия назван Культурно-просветительский центр Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, а также церковь в городе Днестровск. В 2013 году на фасаде днестровского храма была установлена и освящена памятная плита в честь 1150-летия создания славянской азбуки святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. novostipmr.com