Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который занимает должность генерального директора Google, сделал интересное заявления относительно компании Apple. Он заявил, что не хочет, чтобы проект, над которым они работали с Apple, был единственным.
В своем заявлении Сундар Пичаи впервые рассказал о проекте, в котором они разработали систему отслеживания коронавируса вместе с Apple. Сундар Пичаи заявил, что намерен сотрудничать с Apple и дальше. Он также добавил, что регулярно общается с генеральным директором Apple Тимом Куком (Tim Cook), передает ixbt.com
Созданное Google и Apple приложение позволяет отслеживать зараженные контакты и уведомлять пользователей, если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на Covid-19. Система использует Bluetooth и работает автоматически в том случае, если устройства находятся рядом и и эта функциональность активна. Активация этой функции производится на усмотрение пользователя. Например, ему придется дать разрешение на отправку и передачу своих данных, если он заболеет.
В любом случае факт сотрудничества двух конкурирующих компаний вызывает большой интерес.