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Google хочет подружиться c Apple

Google хочет подружиться c Apple

Сундар Пичаи (Sundar Pichai), который занимает должность генерального директора Google, сделал интересное заявления относительно компании Apple. Он заявил, что не хочет, чтобы проект, над которым они работали с Apple, был единственным.

В своем заявлении Сундар Пичаи впервые рассказал о проекте, в котором они разработали систему отслеживания коронавируса вместе с Apple. Сундар Пичаи заявил, что намерен сотрудничать с Apple и дальше. Он также добавил, что регулярно общается с генеральным директором Apple Тимом Куком (Tim Cook), передает ixbt.com

Созданное Google и Apple приложение позволяет отслеживать зараженные контакты и уведомлять пользователей, если они контактировали с кем-то, кто дал положительный результат на Covid-19. Система использует Bluetooth и работает автоматически в том случае, если устройства находятся рядом и и эта функциональность активна. Активация этой функции производится на усмотрение пользователя. Например, ему придется дать разрешение на отправку и передачу своих данных, если он заболеет.

В любом случае факт сотрудничества двух конкурирующих компаний вызывает большой интерес.

ixbt.com
  • Вчера, 18:15
  • DTV
  • Просмотров: 33
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