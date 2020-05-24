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Дания намерена к 2030 году построить два "энергетических острова"

Дания намерена к 2030 году построить два "энергетических острова"

На днях правительство Дании представило первую часть своего масштабного «климатического плана». Он включает самые различные направления как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе, но нас больше всего интересует одна его часть.

Согласно плану, Дания намерена к 2030 году построить два «энергетических острова». В документе сказано, что Дания будет первой страной, которая перейдёт от парадигмы отдельных ветряных электростанций к энергетическим островам, передает ixbt.com

Суть идеи весьма проста: превратить отдельные острова в гигантские ветряные электростанции, что позволит снизить потребность в береговых установках подобного рода.

Текущий план подразумевает создание двух таких островов в Северном море. Первый — остров Борнхольм площадью в 588 км2 с населением около 40 000 человек. На нём предполагается создать электростанцию мощностью в 2 ГВт. Ещё одна такая же электростанция будет возведена на другом острове, название которого в документе не указано. Первоначально её мощность составит те же 2 ГВт, но с перспективой расширения до 10 ГВт.

Для сравнения, крупнейшей «одиночной» ветряной электростанцией сейчас является Alta Wind Energy Center мощностью в 1,5 ГВт, хотя есть ещё Gansu Wind Farm — комплекс электростанций в Китае с суммарной мощностью почти 8 ГВт. В целом же в мире сейчас есть лишь четыре объекта такого рода мощностью свыше 1 ГВт, два из которых — комплексы. Так что датский проект весьма впечатляющ, хотя, конечно, к 2030 году очень мощных ветряных электростанций явно станет больше.

Также стоит отметить, что даже 4 ГВт — это более чем вдвое больше текущего показателя выработки ветряной энергетики в Дании.

«Климатический план» ещё должен пройти одобрение парламента. Подразумевается, что финансироваться он будет как из государственной казны, так и за счёт частных инвестиций, причём вторых будет больше. Максимальная стоимость проекта — 37 млрд евро, но это при учёте суммарных 12 ГВт мощности от двух электростанций.
ixbt.com
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
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