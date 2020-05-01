На очередном заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР говорили об эффективности комплексного подхода к диагностированию COVID-19. Вадим Красносельский подчеркнул, что необходимо использовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить максимальную выявляемость носителей коронавируса.
«Нам важно не продемонстрировать малое число заболевших, а выявить всех носителей вируса, чтобы излечить их, не допустить распространения инфекции», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Он призвал задействовать в полной мере лабораторное тестирование, экспресс-диагностирование и возможности компьютерной томографии. Глава государства напомнил, что представителями бизнес-сообщества республики в качестве гуманитарной помощи приобретено значительное число экспресс-тестов. В наличии было 40000 единиц. Еще 10000 находятся в пути. Их доставку ожидают в ближайшее время. Использовано на данный момент около 23000 единиц. Президент призвал не экономить эти важные с точки зрения диагностики инструменты (не допуская расточительства и бесконтрольности) и нацелил Минздрав на своевременность дальнейшего обеспечения необходимыми средствами диагностики, защиты и лечения. Потребность необходимо постоянно мониторить, заблаговременно формировать заявку, искать производителей и поставщиков с тем, чтобы не допустить опасного дефицита, передает пресс-служба Президента.
В ходе заседания сошлись во мнении о целесообразности выборочного тестирования коллективов торговых предприятий и организаций сферы услуг, приступивших к работе. В случае отказа от проведения процедуры, объект, в котором работает предприниматель, саботирующий централизованную проверку на наличие инфекции, будет закрыт, как потенциально опасный. Руководитель Оперштаба Руслан Мова рассказал об усиленном контроле исполнения карантинных мер торговыми предприятиями и иными учреждениями, возобновившими деятельность. Сегодня открылись нотариальные конторы и агентства недвижимости, завтра приступят к приему посетителей паспортные отделы и подразделения МРЭО ГАИ.
Говорили и о планах по дальнейшему смягчению ограничений. Решено, что с четверга вернутся в строй парикмахерские и другие учреждения, оказывающие услуги в сфере красоты и гигиены. Поток клиентов должен быть ограничен. Если речь идет об изолированных мини-кабинетах, то в них допустимо нахождение одного мастера и одного клиента – независимо от площади помещения. В случае, когда в одном зале оборудовано несколько рабочих мест, то на каждую пару «мастер-клиент» должно быть отведено не меньше 12 квадратных метров. При этом максимальное количество граждан, одномоментно находящихся в помещении, не может превысить 20 человек (10 сотрудников и 10 посетителей). Наличие масок у мастеров и клиентов обязательно. Что касается перчаток, то, в силу специфики работы, парикмахеры имеют право обслуживать клиентов без них. Мастера ногтевого сервиса обязаны безоговорочно использовать это средство индивидуальной защиты. Обязательное условие – прием посетителей строго по предварительной записи. График должен предусматривать временные интервалы между посещениями, достаточные для проведения дезинфекции помещения и оборудования, а также замены мастером средств индивидуальной защиты. Контролировать наличие и использование СИЗ, а также дезинфекторов обязана администрация заведения. Обсуждали и планы на перспективу.Следующим этапом смягчения карантинных ограничений станет открытие стоматологических кабинетов и возобновление приема пациентов узкими специалистами поликлинической службы. Механизм обсудят в четверг. Но уже сегодня решено, что медики пенсионного возраста (с целью обеспечения их безопасности) к работе пока допущены не будут. Прорабатываются предложения и по линии функционирования общепита, а также возобновления работы продовольственных рынков. Решение на их счет будет принято позже – когда проанализируют, как складывается ситуация после снятия ряда ограничений.
На данный момент обстановка складывается достаточно благоприятно. Эффективность лечения от коронавируса в Приднестровье высока – выздоровело больше 55% заболевших (в мире этот показатель составляет 40%). Летальность COVID-19 в республике около 4%, среднемировая – 6,8%. На сегодняшний день среди приднестровцев официально зафиксировано 878 случаев заболевания коронавирусом. Умерло 35 инфицированных граждан, выздоровело 484 пациента COVID-госпиталей. В лабораторных условиях проверено на наличие инфекции 6584 проб биоматериалов. Все заболевшие проходят лечение в условиях специализированных инфекционных стационаров, развернутых по всей республике. Лечение на дому руководство страны считает недопустимым и принимает все меры для своевременного выявления, изоляции и лечения носителей вируса. На данный момент в коронавирусных центрах находятся 359 граждан ПМР с подтвержденным диагнозом «COVID-19». 74 человека ожидают результатов лабораторного исследования биоматериала.
Обсуждали на заседании Оперштаба вопрос территориальности распространения вируса. 80% заболевших – городские жители, 20% – сельское население. Лидирует по числу зарегистрированных случаев столица. В сельской местности наибольшее число заболевших выявлено в Суклее, Парканах, Карагаше, Чобручах и Малаештах. Проанализировав эти данные, члены штаба сошлись во мнении о целесообразности тестировать не населенные пункты (если речь не идет о явной вспышке заболеваемости), а отдельные категории граждан. Главам госадминистраций поручено обратить внимание на многодетные семьи. Под постоянным контролем по-прежнему находятся соцучреждения, в том числе, негосударственные. Кроме того, экспресс-тестированием будут охвачены сотрудники социальных служб, обеспечивающие доставку пенсий. president.gospmr.org