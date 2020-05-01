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Названа страна Европы, в которой больше нет активных случаев коронавируса

Названа страна Европы, в которой больше нет активных случаев коронавируса

Черногория стала первым государством в Европе, где больше нет активных случаев коронавируса.

В течение 20 дней подряд в Черногории не было зарегистрировано новых случаев заражения инфекцией COVID-19, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

Первый случай заболевания COVID-19 был официально зарегистрирован в этой стране 68 дней назад.

По данным Национального института общественного здравоохранения Черногории, за минувший день было обработано 140 тестов, и ни один из них не показал положительного результата. Таким образом, в настоящее время в Черногории отсутствуют активные случаи заражения новым коронавирусом.

Органы здравоохранения страны ранее заявляли, что о прекращении эпидемии объявят после того, как в течение 28 дней не будет зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Черногория была последней страной в Европе, в которой были выявлены случаи COVID-19. Первый случай был зафиксирован 17 марта. С тех пор было подтверждено 324 случая заражения, 315 пациентам удалось излечиться, скончались 9 человек.

Point.md
  • Сегодня, 12:52
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