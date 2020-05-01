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Украинцев стало на 10 миллионов меньше

Украинцев стало на 10 миллионов меньше

Официальная статистика не учитывает выехавших на заработки и давно осевших за границей граждан.
Официальная численность населения Украины на 1 января 2020 года составила 41 902,4 тыс. человек. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила Государственная служба статистики.

По состоянию на 1 января 1990 года в Украине проживало 51 838,5 тыс. человек. Таким образом, за 30 лет население страны официально уменьшилось на 9 936,1 тыс. человек, передает korrespondent.net.

В 2020 году городское население составляло 29 139,3 тыс. человек, сельское население - 12 763,1 тыс. человек.

Как сообщалось, за 2019 год численность населения Украины официально сократилась на 250 тыс. человек, тогда как годом ранее - на 233 тыс.

Ранее были озвучены результаты переписи, проведенной Кабмином. Так, в Украине проживает 37,3 миллиона человек. При этом одна десятая часть населения страны находится в столице.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:54
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