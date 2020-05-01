Милиционеры продолжают контролировать объекты торговли на предмет соблюдения карантинных мер. С недавних пор инспектируют не только аптеки и продуктовые магазины, но и непродовольственные торговые объекты, которые в результате очередных послаблений ограничительных мер смогли возобновить работу.
В период с 21 по 24 мая сотрудники МВД совместно с представителями центров гигиены и эпидемиологии проверили около шести тысяч организаций различных форм собственности. Выявили 33 нарушения. На ряде объектов приостановлена деятельность до момента устранения выявленных недостатков, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Особое внимание правоохранители и санэпидемиологи и впредь будут обращать на соблюдение в точках реализации товаров необходимых требований. Таких, как проведение регулярной санитарной обработки помещений, наличие при входе дезинфицирующего средства, соблюдение людьми социальной дистанции в магазинах, а также ношение масок как продавцами, так и покупателями. mvdpmr.org