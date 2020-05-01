Ежегодно в Республике Молдова пропадает около 700 детей. В 98% случаев несовершеннолетние добровольно покидают свой дом или приют.
Редко дети теряются. Есть и случаи, когда несовершеннолетние становятся жертвами несчастных случаев или преступлений. Данные были представлены в понедельник, 25 мая, во время мероприятия, организованного по случаю Международного дня пропавших детей, передает ipn.md
Заместитель руководителя Национальной инспекции общественной безопасности в РМ Алексей Гросу заявил, что среди факторов, способствующих исчезновению детей, являются оставление детей без присмотра или оставление их на попечение бабушек и дедушек, когда родители отправляются на работу за границу. Проблемой также является отсутствие должного общения в семье. Есть случаи, когда несовершеннолетние уходят из дома, бросают школу, опасаясь реакции родителей на менее хорошие школьные результаты. Дети уходят и под влиянием негативного окружения, в котором они проводят время, или из-за нестабильной социально-экономической ситуации в семье.
Алексей Гросу отметил, что большинство несовершеннолетних находят в течение первых 48 часов после получения полицией уведомления. Шансы найти пропавшего ребенка со временем уменьшаются, и по этой причине взрослым необходимо как можно скорее уведомить правоохранительные органы. Родители должны немедленно позвонить на единый номер экстренной службы 112, потому что любая информация имеет большое значение.
Исполнительный директор Общественного объединения „Конкордия. Социальные проекты” Виорика Матас заявила, что число детей, которые добровольно покидают свои дома или центры размещения, довольно велико. Ассоциация и полиция разработали план действий по предотвращению этого явления. В 2019 году при участии служб для детей и молодежи более 240 бенефициаров приняли участие в обучении, проводимом сотрудниками ГИП. В тренинге участвовали также сотрудники центров размещения, чтобы они знали, как реагировать, когда ребенок покидает службу, в которую его помещают.