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Всем въезжающим в ПМР гражданам предписана самоизоляция на 14 суток

Всем въезжающим в ПМР гражданам предписана самоизоляция на 14 суток

Соблюдение карантинных мер гражданами, находящимися на самоизоляции, также на контроле у стражей правопорядка. В период с 21 по 24 мая милиционеры проверили по месту жительства около 3500 человек. Привлечены к админответсвенности 85 нарушителей предписанного двухнедельного карантина.

В указанный период в республику въехало свыше 400 граждан. Ближайшие 14 дней они проведут на домашнем карантине. Пренебрежение этим правилом чревато штрафом, который может достигнуть 763 рублей ПМР. Контролировать соблюдение требований самоизоляции будет милиция.
mvdpmr.org
Фото: regnum.ru
  • Вчера, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 49
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