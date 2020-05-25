Dnestr.TV

 
0

Тромбицкий: что можно сделать для борьбы с засушливостью почв в Молдове

Тромбицкий: что можно сделать для борьбы с засушливостью почв в Молдове

Пахотные земли занимают в Молдове очень большую площадь, и именно этот фактор наносит сильный ущерб водным ресурсам страны, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

В этом году Молдова осталась без урожая озимой пшеницы, которая практически вся высохла из-за отсутствия осадков с января по май. В то же время, негативное влияние подобных факторов можно было бы минимизировать, если бы в стране был принят ряд мер, касающихся использования пахотных земель.

Они впитывают влагу от выпадающих осадков, и, в отличие от лесов, которые оказывают благотворную роль на гидрологический режим рек и обладают водоохранными свойствами, не аккумулируют воду. Кроме того, в результате регулярной распашки земля еще быстрее теряет влагу. По мнению эколога Ильи Тромбицкого, в какой-то мере можно было бы бороться с нехваткой влаги в почве, сделав пахотные земли в Молдове похожими на степи.

"Можно применять консервативное земледелие, когда земля не распахивается, используется технология No-Till. При этом растительные остатки сохраняются на поверхности земли и удерживают в значительной мере влагу, не позволяя ей улетучиваться так быстро, как это происходит на распаханной земле", - отметил Тромбицкий.
Как подчеркнул эколог, распашка земли, кроме того, вызывает эрозию. Если рассмотреть почву на степном участке, то можно заметить, что она там комковатая, а вот на пашне земля представляет собой монолитную черную массу, которая не рассыпается на кусочки. Такой субстрат менее эффективен с точки зрения сельскохозяйственного использования.

По словам Тромбицкого, применению более щадящих методов часто мешают бюрократические препоны. Даже законодательство предусматривает штрафы в случае, если хозяин не распахивает землю. В таком случае собственник, который по каким-либо причинам не может, либо не хочет использовать свою землю в течение какого-то периода времени, вынужден либо продавать ее, либо все же обрабатывать, чтобы не платить штрафы. В то же время, считает Тромбицкий, было бы гораздо разумнее позволить владельцам садить лес на своих землях, если они не намерены в ближайшие годы выращивать там сельхозпродукцию.

"Лес обеспечит лучший гидрологический режим. Там, где растет лес, аккумулируется влага, становятся более полноводными малые речки, больше воды в ближайших озерах, которые используются для орошения. Все это вмест


sputnik.md
  • Вчера, 20:34
  • DTV
  • Просмотров: 28
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна