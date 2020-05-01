В Евросоюзе приняли ряд мер, в частности, изменили правила лицензирования, позволили аэропортам продлевать контракты до 2022 года и продолжать работу в случае банкротства.
Совет Евросоюза внес временную поправку в правила воздушного сообщения, чтобы поддержать авиаперевозчиков в период пандемии. Заявление опубликовано на сайте Совета в понедельник, 25 мая.
В частности, внесены изменения в правила лицензирования авиаперевозчиков в случае финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19, чтобы избежать ненужного административного бремени, сообщает korrespondent.net.
Кроме того, документ позволяет отступление от процедур, используемых государствами-членами для наложения ограничений прав на движение при чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате непредвиденных и неизбежных обстоятельств.
Также государство-член может временно поддерживать экстренные меры в течение периода, превышающего 14 дней, но они могут оставаться в силе только до тех пор, пока существуют риски для здоровья населения, четко связанные с пандемией коронавируса.
Что касается наземного обслуживания, аэропортам позволили продолжить работу в случае банкротства компании по наземному обслуживанию, введя прямую процедуру выбора поставщиков услуг. Изменения также помогут аэропортам избежать сложных тендеров, позволив продлить контракты до 2022 года.
Наконец, Совет утвердил продолжение крайнего срока переноса директив по безопасности и функциональной совместимости железных дорог, чтобы предоставить железнодорожной отрасли и властям гибкость и правовую определенность в текущих обстоятельствах. Срок будет продлен с текущей даты 16 июня 2020 до 31 октября 2020 года, что даст железнодорожному сектору больше юридической уверенности и гибкости для реагирования на чрезвычайные обстоятельства, вызванные вспышкой коронавируса.
Отметим, что законодательные акты вступят в силу на следующий день после их опубликования в Официальном журнале ЕС. Дата публикации запланирована на 27 мая.
Напомним, что ранее в ЕС появились новые правила для авиапассажиров. Опубликованные рекомендации не будут обязательными,но они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний.
Также сообщалось, что крупнейшие "стоянки" самолетов в Европе почти заполнены. К июню на трех парковках с 250 местами будут находиться до 230-240 самолетов. Для освобождения места ускорен процесс утилизации старых самолетов. korrespondent.net Фото:budport.com.ua