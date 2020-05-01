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Экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет
На фоне пандемии рухнули потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Также сократился экспорт и импорт.
За январь-март экономика Израиля рухнула на 7,1% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные, пишет Интерфакс.
Отмечается, что это первое падение за последние восемь лет и самое существенное с 1995 года, отмечает Trading Economics.
Потребительские расходы рухнули на 20,3%, инвестиции бизнеса - на 17,3%, госрасходы - на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 5,9%, импорта - на 27,5%.
В поквартальном выражении снижение ВВП в январе-марте составило 1,8%.
В четвертом квартале 2019 года экономика Израиля выросла на 4,6% за год и на 1,1% за квартал.
interfax.ru
- Вчера, 20:41
- DTV
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