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Экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет

Экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет

На фоне пандемии рухнули потребительские расходы и инвестиции бизнеса. Также сократился экспорт и импорт.

За январь-март экономика Израиля рухнула на 7,1% в годовом выражении на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют официальные данные, пишет Интерфакс.

Отмечается, что это первое падение за последние восемь лет и самое существенное с 1995 года, отмечает Trading Economics.

Потребительские расходы рухнули на 20,3%, инвестиции бизнеса - на 17,3%, госрасходы - на 10,3%. Объем экспорта уменьшился на 5,9%, импорта - на 27,5%.

В поквартальном выражении снижение ВВП в январе-марте составило 1,8%.

В четвертом квартале 2019 года экономика Израиля выросла на 4,6% за год и на 1,1% за квартал.

interfax.ru
  • Вчера, 20:41
  • DTV
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