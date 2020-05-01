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В отдаленном гагаузском селе воры умудрились разобрать на металл опоры нескольких ЛЭП

В отдаленном гагаузском селе воры умудрились разобрать на металл опоры нескольких ЛЭП

В гагаузском селе Копчак воры насколько обнаглели, что покусились на столбы высоковольтных линий - ЛЭП. Несколько таких конструкций были разобраны ими на металл - в общей сложности, были украдены 92 метра уголков. Ущерб, нанесенный предприятию , оценивается в 8 897 леев. Сейчас местные правоохранительные органы пытаются выйти на след преступников. Виновным грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 УК РМ – Кража. сообщает gagauzinfo.md.

Это не первый подобный инцидент в Гагаузии - недавно в Авдарме украли большое количество профнастила, которым была ограждена местная свалка.

gagauzinfo.md
  • Сегодня, 06:28
  • DTV
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