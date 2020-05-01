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Израильские учёные разработали самоочищающуюся маску с подзарядкой

Израильские учёные разработали самоочищающуюся маску с подзарядкой

Израильские учёные из института "Технион" в Хайфе разработали многоразовую самоочищающуюся маску с функцией подзарядки через USB, об их открытии сообщается на сайте научной организации.

Внутри защитного средства расположен слой углеродного волокна, который нагревается при подключении к электросети и убивает вирусы. Через некоторое время маска становится пригодной для дальнейшего использования, передает life.ru

Израильские учёные разработали самоочищающуюся маску с подзарядкой

Разработчики отмечают, что новый концепт особенно актуален в то время, когда все люди должны носить индивидуальную защиту. Обычная одноразовая маска в течение дня несколько раз нуждается в замене, их нужно слишком большое количество, в то время как многоразовая поможет избежать дефицита и обезопасить человека от опасных инфекций.

Прототип маски успешно прошёл тестирование и был запатентован в США. В настоящее время ведутся переговоры о налаживании массового производства.

Израильские учёные разработали самоочищающуюся маску с подзарядкой

life.ru
  • Сегодня, 06:32
  • DTV
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