Сотрудники Государственного бюро расследований Украины после публикации "пленок Порошенко и Байдена" начали проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны. Это следует из материалов Единого реестра досудебных расследований.
"По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам", - говорится в фотокопии выдержки из реестра, которую опубликовало издание "Украинская правда", сообщает ТАСС.
"Ведомство расследует дело о прослушке в кабинете Порошенко", - уточнил источник издания в правоохранительных органах.
Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач 19 мая обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Петр Порошенко, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем было предоставление американской стороной $1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. На другой записи Керри призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Виктора Шокина", он поясняет, что этот вопрос беспокоит Байдена. Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины.