Очередная отправка новобранцев прошла с соблюдением мер профилактики вирусных заболеваний.
На базе военных комиссариатов с призывниками провели опрос и заключительный медицинский осмотр, измерили температуру и провели дезинфекцию рук.
На базе территориальных распределительных пунктов, которых в этом году несколько, призывников вновь осмотрели и распределили по воинским частям, сообщается на сайте Министерства обороны Приднестровья.
«Надеюсь, что буду служить в армейском спецназе. К службе готовился, как морально, так и физически, занимался спортом. От армии жду новых знаний, знакомств, возможно изменения определенных жизненных взглядов», – отметил один из призывников.
В войска все призывники были отправлены с соблюдением особых мер противоэпидемического режима, в том числе и в пути следования к месту прохождения службы и в месте проживания молодого пополнения – отдельном казарменном помещении.
Крайняя отправка призывников запланирована на 5 августа.
В отдельном автономном казарменном помещении призывники пройдут двухнедельный карантин.
После прохождения курса подготовки и принятия Военной присяги, молодых солдат отправят в подразделения, где они приступят к выполнению своих обязанностей. mopmr.org