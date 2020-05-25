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В Приднестровье продолжается весенний призыв

В Приднестровье продолжается весенний призыв

Очередная отправка новобранцев прошла с соблюдением мер профилактики вирусных заболеваний.

На базе военных комиссариатов с призывниками провели опрос и заключительный медицинский осмотр, измерили температуру и провели дезинфекцию рук.

На базе территориальных распределительных пунктов, которых в этом году несколько, призывников вновь осмотрели и распределили по воинским частям, сообщается на сайте Министерства обороны Приднестровья.

«Надеюсь, что буду служить в армейском спецназе. К службе готовился, как морально, так и физически, занимался спортом. От армии жду новых знаний, знакомств, возможно изменения определенных жизненных взглядов», – отметил один из призывников.

В войска все призывники были отправлены с соблюдением особых мер противоэпидемического режима, в том числе и в пути следования к месту прохождения службы и в месте проживания молодого пополнения – отдельном казарменном помещении.

Крайняя отправка призывников запланирована на 5 августа.

В отдельном автономном казарменном помещении призывники пройдут двухнедельный карантин.

После прохождения курса подготовки и принятия Военной присяги, молодых солдат отправят в подразделения, где они приступят к выполнению своих обязанностей.
mopmr.org
  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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