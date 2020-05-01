Dnestr.TV

 
0

По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на 10:00 двадцать шестого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 80 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 362 пациента, из них 14 несовершеннолетних, передает пресс-центр МВД ПМР.

Диагноз «пневмония» подтверждён у 150 госпитализированных.

В реанимации – 11 человек, к аппарату ИВЛ подключён один пациент.

В больнице Кишинёва находится одна женщина.

Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 887 случаев заражения COVID-19.
Успешно прошли лечение 489 пациентов.
35 умерли.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • Скоро могут рассмотреть вопрос об ослаблении некоторых ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна