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По данным Оперативного штаба
По состоянию на 10:00 двадцать шестого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 80 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе – четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 362 пациента, из них 14 несовершеннолетних, передает пресс-центр МВД ПМР.
Диагноз «пневмония» подтверждён у 150 госпитализированных.
В реанимации – 11 человек, к аппарату ИВЛ подключён один пациент.
В больнице Кишинёва находится одна женщина.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 887 случаев заражения COVID-19.
Успешно прошли лечение 489 пациентов.
35 умерли.
mvdpmr.org
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