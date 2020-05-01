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Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Пожарные локализовали возгорание на территории выставочного центра Moldexpo. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям в РМ.

По имеющейся информации, звонок в Службу 112 поступил сегодня утром в 9:53. На место происшествия выехали 9 пожарных расчетов, сообщает point.md.

Прибывшие спасатели установили, что возгорание произошло в магазине Casa Modernă - огонь охватил крышу помещения. Пламя удалось локализовать в 11:15.

По предварительной информации, площадь пожара составила около 450-500 м2. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия. Обстоятельства и причину возгорания предстоит установить специалистам.

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе

  • Сегодня, 11:26
  • DTV
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