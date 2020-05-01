Три новых землетрясения было зарегистрировано за последние 24 часа в сейсмическом регионе Вранча
Первое землетрясение было зарегистрировано 25 мая в 15:44 по местному времени, магнитудой в 3,3 балла по шкале Рихтера, с эпицентром на глубине 103 км от поверхности Земли. Его прочувствовали жители близлежащих населенных пунктов, включая Бузэу, Брашов и Бакэу.
Второе землетрясение магнитудой в 2.6 балла по шкале Рихтера произошло в 18:29 по местному времени. Эпицентр катаклизма был зафиксирован на глубине 105 км от поверхности планеты. Подземные толчки не ощущались даже в близко расположенных деревнях и городках.
Третье землетрясение произошло рано утром 26 мая в 05:31, достигнув магнитуды в 2,6 балла по шкале Рихтера с эпицентром на глубине 141 км от поверхности земной коры.