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За сутки произошло три землетрясения

За сутки произошло три землетрясения

Три новых землетрясения было зарегистрировано за последние 24 часа в сейсмическом регионе Вранча

Первое землетрясение было зарегистрировано 25 мая в 15:44 по местному времени, магнитудой в 3,3 балла по шкале Рихтера, с эпицентром на глубине 103 км от поверхности Земли. Его прочувствовали жители близлежащих населенных пунктов, включая Бузэу, Брашов и Бакэу.

Второе землетрясение магнитудой в 2.6 балла по шкале Рихтера произошло в 18:29 по местному времени. Эпицентр катаклизма был зафиксирован на глубине 105 км от поверхности планеты. Подземные толчки не ощущались даже в близко расположенных деревнях и городках.

Третье землетрясение произошло рано утром 26 мая в 05:31, достигнув магнитуды в 2,6 балла по шкале Рихтера с эпицентром на глубине 141 км от поверхности земной коры.

За сутки произошло три землетрясения
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