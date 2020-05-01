Единая служба медицинской информации «126» с сегодняшнего дня прекращает свою работу. Данный канал связи был организован Минздравом и востребован населением Приднестровья ввиду ограничений по посещениям медучреждений. За все время работы операторами линии было принято 4678 звонков.
Граждане обращались к специалистам с вопросами о симптоматике заболеваний и консультативной помощью. В сложное время для республики служба оказала необходимую поддержку пациентам и не позволила остаться наедине со своей болезнью и страхами. В связи с меняющейся эпидемиологической обстановкой Оперативным штабом планируется рассмотреть возможность открытия поликлиник, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Напоминаем, Единая служба медицинской информации «126» была создана на базе медицинского центра «Тирамед» в начале апреля. В её непрерывной работе участвовали специалисты центра, врачи и медсестры Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, а также сотрудники Тираспольского медицинского колледжа им. Тарасевича. minzdrav.gospmr.org