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В Молдове запущено онлайн-голосование по выборам президента

В Молдове запущено онлайн-голосование по выборам президента

Сайт независимых социологических опросов Votum.md запустил интернет-голосование, где предлагается проголосовать за наиболее популярных молдавских политиков, которые могли бы претендовать на пост президента страны.

Каждый пользователь Интернета, зарегистрированный на Votum.md, может проголосовать за одного из кандидатов.

Данные опроса не влияют на исход выборов, а само исследование ставит перед собой задачу по изучению политических симпатий граждан Молдовы, передает point.md.

Голосование проходит на условиях анонимности, а голос привязывается к телефону, чтобы избежать так называемой “карусели” (когда избиратель голосует несколько раз).

Итоги голосования будут подведены в июле.

Напомним, срок полномочий Президента Республики Молдова истекает 23 декабря 2020 года. Решением Парламента была установлена дата очередных выборов главы государства - 1 ноября 2020 года.
point.md
  • Сегодня, 12:01
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