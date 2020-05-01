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Территориальные отделения РРЭО УГАИ МВД ПМР возобновили работу

Территориальные отделения РРЭО УГАИ МВД ПМР возобновили работу

Сегодня территориальные отделения РРЭО УГАИ МВД ПМР возобновили работу. Сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции принимают документы для постановки или снятия автомобиля с учёта, выдачи технических паспортов и замены водительских удостоверений. Также возобновлён приём экзаменов у будущих водителей. В Тирасполе теорию по вождению сдали 24 человека, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

У здания МРЭО в Тирасполе с утра собралось много людей. Сотрудники Госавтоинспекции пропускали строго по одному человеку к каждому принимающему специалисту. Работа велась с соблюдением всех карантинных мер. На входе измеряли температуру тела, дезинфицировали руки. Посетителей без масок в здание не впускали.

Госавтоинспекторы обращаются к гражданам с просьбой не создавать ажиотаж. И напоминают, что административные штрафы за управление транспортным средством с просроченными документами не выписывают.

Территориальные отделения РРЭО УГАИ МВД ПМР работают по прежнему графику: вторник – пятница с 8:00 до 17:00, суббота с 8:00 до 16:00.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:42
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