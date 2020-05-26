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В Молдове проверят декларации об имуществе депутатов, судей и чиновников

В Молдове проверят декларации об имуществе депутатов, судей и чиновников

В Молдове в приоритетном порядке пройдет проверка деклараций об имуществе и личных интересах, поданных в 2019 году руководителями практически всех структур государственных и местных публичных органов власти. Об этом заявил Национальный орган по неподкупности в Молдове (ANI).

Обязательному контролю, в соответствии с распоряжением ANI, подлежат депутаты парламента Республики Молдова, судьи всех уровней, руководители и заместители государственных структур, а также муниципальных структур примэрии Кишинева, передает sputnik.md.

Кроме того, орган по неподкупности проведет выборочную проверку ежегодных деклараций прокуроров, членов правительства РМ, председателей и вице-председателей районов, примаров и вице-примаров, а также преторов и вице-преторов в местных публичных органах власти.

Контроль будет проводиться по поименным спискам, составленным ANI. Согласно Национальному органу по неподкупности, материалы для проверки будут распределяться между проверяющими инспекторами случайным образом, посредством информационной системы "e-Integritate".

О результатах работы инспекторы будут докладывать еженедельно, а итоги анализа деклараций об имуществе будут доведены до сведения общественности, сообщает ANI.

sputnik.md
  • Сегодня, 17:48
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