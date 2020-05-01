О ходе работы в данном направлении доложили сегодня Председателю Правительства во время селекторного совещания.
Проект стратегии управления твердыми бытовыми отходами уже сформирован, как и сама концепция. По словам начальника Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Василия Сотникова, представленный в документе вариант разрешения проблемы утилизации твердых бытовых отходов для нашей республики оптимален, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Рассматриваемые ранее варианты строительства мусоросжигающих и перерабатывающих заводов не отвечают современным требованиям экологии. «Многие европейские страны уже отходят от процедуры сжигания и утилизации ТБО. Для нас это не эффективно и экологически небезопасно», - отметил руководитель экологического ведомства.
Первый этап проекта предполагает раздельный сбор бытового мусора в местах накопления, что позволит отсеять большее количество вторичного сырья. Затем на полигонах планируют организовать перевалочные станции, где будет осуществляться сортировка ТБО.
Следующий этап – внедрение пиролиза и компостирования. Компостирование позволит полностью переработать органические отходы в удобрение. Пиролиз же решит вопрос с неперерабатываемой группой отходов, в том числе путем производства печного топлива, которое затем можно реализовывать.
В итоге, по оценкам специалистов, снизится объем захораниваемых отходов до 5% от текущей общей массы ТБО. В этом случае резко снижается риск возгораний на свалках, устраняется зловоние, продлевается срок эксплуатации полигонов. Отдельно обсуждался вопрос финансирования стратегии управления ТБО. Для решения этой экологической проблемы в республике согласно проекту потребуется порядка 8 млн. евро в течении 5-6 лет. Агентство по инвестициям в целях снижения нагрузки на госказну ведет работу по поиску внебюджетных источников финансирования.
В прошлом году начаты переговоры с польской компанией, выразившей готовность стать участником экологического проекта. С целью подписания меморандума о намерениях в марте в Приднестровье должны были прибыть польские потенциальные инвесторы. Однако пандемия внесла свои коррективы в график работы, но заинтересованность иностранных партнеров сохраняется.
Согласно последней информации профильной службы, на территории нашей страны порядка 80 мест временного хранения отходов. Чаще всего регламент использования таких объектов не соблюдается. В ближайшее время межведомственная комиссия должна приступить к исследованию упомянутых свалок, будет проведена инвентаризация и оценена экологическая ситуация на местах. По предварительным данным, ежемесячно в таких пунктах хранения накапливается до 100 тыс. тонн ТБО.
По поручению Премьера в окончательном варианте документа должны учесть выводы, сделанные в ходе данного исследования. Сам проект документа будет презентован через месяц.
Участники совещания говорили в том числе о повышении экологической культуры населения и популяризации раздельного сбора ТБО. В этой связи Госслужба экологического контроля планирует внести на рассмотрение Правительства соответствующий документ. Кроме того, стратегия будет дополнена образовательным элементом. Уже разработаны методологические пособия по теме.
«Если мы этого не сделаем до того, как вступит в действие программа, то реализовывать ее будет гораздо сложнее», - выразил мнение Василий Сотников.
Стратегию управления ТБО поддержали как специалисты профильного научно-исследовательского института, так и общественники, занимающиеся проблемами экологии в Приднестровье. gov-pmr.org