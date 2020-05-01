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Президент Молдавии заявил, что посетит Парад Победы в Москве

Президент Молдавии заявил, что посетит Парад Победы в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в Параде Победы в Москве, который запланирован на 24 июня. Об этом глава республики заявил ТАСС во вторник.

"День Победы - святой праздник для меня, как и для миллионов людей. Я планировал принять участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, куда меня пригласил президент России, также в Москву должен был поехать воинский контингент из Молдавии. Я обязательно поеду на парад, который планируется провести 24 июня. Надеюсь, границы к тому времени будут открыты, и эпидемиологическая ситуация позволит", - сказал глава Молдавии.

Ранее Додон также принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву 9 мая, однако массовые мероприятия в этот день были отменены в tass.ruусловиях пандемии коронавируса.
  • Сегодня, 06:17
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