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Кишинев присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города»

Кишинев присоединился к программе ЕБРР «Зеленые города»

Первым в Молдове городом, который присоединился к программе Европейского банка реконструкции и развития «Зеленые города», стал Кишинев.

Муниципальные власти столицы утвердили документ по стратегическому планированию и устойчивому развитию «Кишинев – зеленый город». Этот документ включает 36 действий, направленных на достижение таких задач, как развитие транспортной системы, создание «зелено-голубой» инфраструктуры, устойчивой к климатическим изменениям, обеспечение энергоэффективности, управление ресурсами и отходами, передает bloknot-moldova.md.

Общая стоимость запланированных мер оценивается в 365 млн евро, которые будут выделены из городского и национального бюджета, а также из ресурсов частного сектора и кредитов международных финансовых учреждений. Меры охватят самые серьезные экологические вызовы в Кишиневе, позволят улучшить качество воздуха и воды, оптимально использовать земельные участки, обеспечить биоразнообразие, принять меры по адаптации города в климатическим изменениям.

Европейский банк реконструкции и развития приветствует решение Мунсовета. Глава ЕБРР в Молдове Анжела Сакс отметила, что утвержденный план действий продолжит путь для столь необходимых инвестиций в инфраструктуру, которые позволят улучшить жизнь в молдавской столице.

Бельцы также планируют подключиться к этой программе.

Программа ЕБРР «Зеленые города» стоимостью 1,5 млрд евро была запущена в 2016 г. Сегодня она охватывает более 40 городов. Присоединившись к программе, города обязуются укреплять институциональный потенциал для реализации, оценки и мониторинга процесса устойчивого развития, а также внедряют собственный инвестиционный проект и план действий по его реализации. В Кишиневе план действий начал разрабатываться в августе 2018 года при финансовой поддержке правительства Австрии, сообщает InfoMarket. В утверждении приоритетов для программ «Кишинев – зеленый город» участвовало более 360 граждан.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
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