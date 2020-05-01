На заседании Координационного совета и.о. министра здравоохранения Кристина Албул представила отчет о реализации программы по лечению за пределами республики.
В прошлом году этой помощью воспользовались 412 граждан, из них в Республику Молдова направили 380 человек (общая сумма финансирования – 11 млн рублей), в Украину – 16 человек (порядка 700 тысяч рублей), В Россию – 8 человек (705 тысяч рублей).
В 2019-м список заболеваний, подлежащих лечению в других странах за счет госказны, пополнился острым коронарным синдромом (ОКС). С августа и до конца направили 149 человек. Также десятерых приднестровцев, нуждающихся в эндопротезировании, отправили в клиники соседних государств. Онкологическую помощь в истекшем году оказали 104 гражданам, передает пресс-служба Правительства.
В этом году пролечено 174 приднестровца, из которых в Республике Молдова – 146 человек (5,3 млн рублей), в Российской Федерации – 8 человек (700 тысяч рублей). По программе лечения ОКС помощь оказали 102 соотечественникам. Институт онкологии РМ принял 30 наших граждан, пока один человек был направлен на эндопротезирование. Также в период 2019-2020 гг. государство возместило расходы за проезд гемодиализным пациентам.
«Крайне важно осуществлять финансирование этих статей расходов. От них без всякого преувеличения зависит здоровье и жизнь наших граждан», – подчеркнул Премьер.
Александр Мартынов спрашивал, как повлияла пандемия на организацию этого процесса. Несмотря на ограничения, шло и идет направление граждан на лечение в соседние государства, доложила Кристина Албул.
К слову, если бы не действие подобных государственных инструментов, то от острого коронарного синдрома могло скончаться около 30-50 человек.
«Это яркий пример того, насколько важно такие программы финансировать. Невзирая на все трудности, и с пандемией, и с финансами, эту программу необходимо продолжать», – резюмировал Глава Правительства.
Кроме того, глава профильного ведомства информировала о подготовленном ведомственном приказе, касающемся бесплатного проведения лабораторных исследований и диагностических обследований беременных в условиях ЧП.
«Разработан график сдачи анализов и УЗИ беременными по районам, по времени. Он был направлен во все лечебно-профилактические учреждения и размещен на сайте минздрва. Каждая беременная женщина теперь может ознакомиться с графиком и записаться на исследование и анализы в регистратуре», – пояснила Кристина Албул.
Анализы и УЗИ будут проводиться только по предварительной записи и с соблюдением мер профилактики. gov-pmr.org