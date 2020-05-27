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Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается, передает ria.ru.

Агентство Battery University рекомендует держать уровень заряда на 30-80%, что позволит как минимум удвоить число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Следить за этим помогают специальные приложения, которые могут автоматически остановить зарядку батареи.

Однако и при использовании приложений нагрузка на батарею остается, особенно с учетом быстрой зарядки у новых моделей смартфонов. Поэтому лучше заряжать телефон перед сном или сразу после пробуждения и ставить себе специальные напоминания, посоветовал Коган.
ria.ru
  • Сегодня, 06:50
  • DTV
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