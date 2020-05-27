Смартфон без крайней необходимости не следует оставлять заряжаться на всю ночь, так как это может плохо сказаться на сроке его работоспособности, такой совет в интервью агентству "Прайм" дал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
По словам специалиста, уровень заряда батареи не следует опускать ниже 20-30%, а полной разрядки смартфона нужно в принципе избегать. Аналогичным образом, отметил он, не стоит часто полностью заряжать телефон, поскольку из-за этого батарея также быстро изнашивается, передает ria.ru.
Агентство Battery University рекомендует держать уровень заряда на 30-80%, что позволит как минимум удвоить число полных циклов заряда-разряда аккумулятора. Следить за этим помогают специальные приложения, которые могут автоматически остановить зарядку батареи.
Однако и при использовании приложений нагрузка на батарею остается, особенно с учетом быстрой зарядки у новых моделей смартфонов. Поэтому лучше заряжать телефон перед сном или сразу после пробуждения и ставить себе специальные напоминания, посоветовал Коган. ria.ru