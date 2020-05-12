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Рекомендации Санэпидемстанции для владельцев магазинов для недопущения распространения COVID-19

Рекомендации Санэпидемстанции для владельцев магазинов для недопущения распространения COVID-19

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии опубликовал рекомендации по организации работы магазинов (продовольственных и непродовольственных товаров) во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Так, перед открытием магазина необходимо провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

Перед началом рабочей смены у всех работников должна быть измерена температура. Если она повышена или есть признаки респираторной инфекции (повышенная температура, кашель, насморк), сотрудник не должен находиться на рабочем месте.

При входе в магазин обязательна обработка рук антисептиками (с содержанием этилового спирта не менее 70%, изопропилового - не менее 60%), в том числе с установлением дозаторов.

При входе должны быть размещены объявления о том, сколько посетителей может одновременно находиться в помещении.

В торговом зале или у касс посетители могут находиться на расстоянии не менее 2 метров. Такая же дистанция должна быть между посетителями, ожидающими своей очереди на улице.

Во время обеденного перерыва или перерыва на отдых работники не должны перемещаться внутри магазина, а также покидать его.

Не допускается прием пищи на рабочем месте. Для этого должна быть отдельная комната, оборудованная раковиной для мытья и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

В магазине должны быть созданы условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков).

Работники должны использовать средства индивидуальной защиты - маску медицинскую (одноразовая или многоразовая), менять которую следует каждые 2 часа.

Магазин должен быть обеспечен пятидневным запасом средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

Помещение необходимо проветривать каждые 2 часа, а также проводить влажную уборку помещений и мест общего использования с применением дезинфицирующих средств.

После обслуживания каждого клиента на кассе необходимо проводить обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.
Обязательны контроль за применением сотрудниками средств индивидуальной защиты, а также осмотр их на признаки респираторных заболеваний (с термометрией).

Работников из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции) следует временно отстранить от работы.

Более подробно с рекомендациями по организации работы магазинов можно ознакомиться на официальном сайте Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:41
  • DTV
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