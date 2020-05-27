Окружной административный суд в Киеве обязал сотрудников института нацпамяти перестать отрицать то, что символика дивизии СС "Галичина" - нацистская.
Об этом заявила Людмила Зиновьева, адвокат главы издательства "Сакцент плюс" Натальи Мясниковой, подавшей иск против директора института Владимира Вятровича, передает ria.ru
"Заседание закончилось для нас достаточно положительно. Суд удовлетворил требования частично и признал действия института неправомерными и обязал его удержаться от распространения вывода о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войска СС "Галичина" не является символикой национал-социалистического режима", - заявила Зиновьева в комментарии агентству РИА Новости
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Ранее украинский институт национальной памяти на запрос издания "Страна" указал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" не относится к символике национал-социалистического режима, которая является запрещенной на Украине. Мясникова в своем иске к экс-директору института нацпамяти и нынешнему депутату от партии "Европейская солидарность" Вятровичу требовала признать его ответ противозаконным. Соответствующий иск был подан в сентябре 2017 года.
Депутат партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал решение суда прекрасным финалом к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне.
"Все, приехали, закончились торжественные похороны в немецких касках и костюмах эсэсовцев под рукоплескания местных властей. Прекрасный финал к 75-й годовщине Победы над нацизмом. Выражаю огромную благодарность и уважение истцу, адвокату, судьям и всем, кто добился этого решения! А за пропаганду нацизма будем сажать", - заявил Бужанский.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.ria.ru