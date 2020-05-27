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Ученые оценили риск передачи коронавируса в море и на пляже

Ученые оценили риск передачи коронавируса в море и на пляже

Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.

Об этом заявили в севастопольском Институте биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН, передает iz.ru

«SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде. И, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24 °C)», — сообщили в Институте «Интерфаксу».

Кроме того, распространению инфекции в воде препятствуют физико-химические и микробиологические процессы, по побережью между населенными пунктами коронавирус также «разойтись» не сможет.

Несмотря на это, специалисты всё же допускают рост выявленных случаев заболевания COVID-19 на пике пляжного отдыха, ведь в период большого скопления людей на курортах зачастую наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний.

«Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) — как это происходит и с другими патогенами. Если пляжный отдых и будет вносить какой-то вклад в прирост заражений COVID-19, то он, вероятнее всего, не будет велик», — добавили в институте.

Того же мнения придерживаются специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании. В их докладе отмечается, что на коронавирус действуют соль морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение и высокая температура, которые дезактивируют патогенные микроорганизмы.

Распространение COVID-19 в бассейнах и спа-центрах сдерживают дезинфицирующие средства.

Некоторые курорты уже готовятся к открытию турсезонов, но с обязательным соблюдением путешественниками противоэпидемических мер.

iz.ru
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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