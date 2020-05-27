Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.
Об этом заявили в севастопольском Институте биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН, передает iz.ru
«SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде. И, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24 °C)», — сообщили в Институте «Интерфаксу».
Кроме того, распространению инфекции в воде препятствуют физико-химические и микробиологические процессы, по побережью между населенными пунктами коронавирус также «разойтись» не сможет.
Несмотря на это, специалисты всё же допускают рост выявленных случаев заболевания COVID-19 на пике пляжного отдыха, ведь в период большого скопления людей на курортах зачастую наблюдаются вспышки инфекционных заболеваний.
«Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) — как это происходит и с другими патогенами. Если пляжный отдых и будет вносить какой-то вклад в прирост заражений COVID-19, то он, вероятнее всего, не будет велик», — добавили в институте.
Того же мнения придерживаются специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании. В их докладе отмечается, что на коронавирус действуют соль морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение и высокая температура, которые дезактивируют патогенные микроорганизмы.
Распространение COVID-19 в бассейнах и спа-центрах сдерживают дезинфицирующие средства.
Некоторые курорты уже готовятся к открытию турсезонов, но с обязательным соблюдением путешественниками противоэпидемических мер.