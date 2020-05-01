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Запрет на промышленное рыболовство

Запрет на промышленное рыболовство

Депутатский корпус единогласно принял изменения в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов ПМР». Это законодательная инициатива депутатов Олега Леонтьева и Ивана Неделкова.

По действующему законодательству, реку Днестр и другие водоемы можно отдавать в аренду для промыслового рыболовства. В настоящее время существует запрет на такой промысел. Его действие подходит к концу в июне этого года, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Наша река, во-первых, обмелела, во-вторых, сильно оскудела биологическими запасами. Нет столько рыбы, нет ее разнообразия. Поэтому мы прекрасно понимаем, разрешать промысловое рыболовство на нашей реке – неправильно», – подчеркнул председатель Комитета по вопросам АПК Олег Леонтьев.

В соседних государствах также существует запрет на промышленное рыболовство. Однако, там пока действует временное ограничение, которое продлевается через определенный период.

Законопроект, принятый сегодня Верховным Советом, предусматривает, что запрет на промышленный вылов рыбы из реки Днестр будет действовать в нашей республике постоянно.

Мы хотим, чтобы те запреты, которые действуют в период нереста рыбы, давали результаты. Чтобы люди могли пойти к реке и на удочку, на спиннинг порыбачить, отдохнуть с семьей. И те, кто вылавливал рыбу в промышленных масштабах, не мешали обычным рыбакам просто отдохнуть с удочкой», – отметил Олег Леонтьев.
www.vspmr.org
  • Сегодня, 18:32
  • DTV
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