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Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок — сочетание сандалий с носками — станет трендом лета 2020 года. Об этом сообщает lenta.ru ссылаясь на Vogue.

Тенденция обрела популярность благодаря весенне-летним коллекциям популярных дизайнеров. Например, на показе Salvatore Ferragamo модели дефилировали в платьях, кожаных сандалиях и белых носках. На показе марки A.P.C. сандалии на крупной деревянной платформе сочетали с носками разных цветов. Подобное сочетание также использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие.

По информации издания, некоторые знаменитости уже не раз применяли этот тренд в своих повседневных образах. Так, в сандалиях с носками на публике появлялись супермодель Кендалл Дженнер, предпринимательница Ким Кардашьян, актриса Кэти Холмс и канадский исполнитель Джастин Бибер.

Комбинировать сандалии с носками также было популярно летом прошлого года. Так, модные эксперты заявили, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks посоветовали надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

Одна из самых больших модных ошибок станет трендом лета

lenta.ru
  • Сегодня, 18:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
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