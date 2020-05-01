Чтобы сохранить баланс расходов и доходов бюджета-2020, который позволит государству выполнять все социальные обязательства, необходимы изменения в законы о бюджетах – республиканском и ЕГФСС. Ситуация непредвиденная, республиканский бюджет, по прогнозам Правительства, может потерять до 400 млн. рублей запланированных доходов. Причина – негативные для экономики события, и в мире, и в Приднестровье, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Закон о республиканском бюджете 2020 года был сбалансирован по социально защищенным статьям. Это говорит о том, что при тех доходах, которые запланированы, мы полностью обеспечиваем социальные обязательства государства в 2020 году. То есть пенсии, зарплаты, пособия будут выплачены в полном объеме и без задержек. С учетом тяжелой экономической ситуации, как и во всем мире, так и в ПМР, связано это и с пандемией, и с мировыми экономическими процессами, с учетом девальвационных процессов в странах, с которыми мы осуществляем торговое сотрудничество, с учетом закрытия границ, усложнения и удорожания логистики, у нас есть недопоступления в доходную часть бюджета, соответственно нарушился баланс бюджета, о котором мы говорили в декабре 2019 года», - пояснил ситуацию Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.
Спикер отметил: именно для сохранения сбалансированности бюджета по социально защищенным статьям и разработан законопроект. Над ним работала группа депутатов. А комитеты парламента провели анализ расходной части закона о республиканском бюджете и бюджете единого фонда соцстрахования, и предложили меры по перераспределению доходов и по сокращению части расходов.
Средства на финансирование социальных обязательств предлагается перераспределить из Фонда капвложений, а также направить на покрытие дефицита за счет сокращения или приостановки финансирования некоторых целевых программ, санаторно-курортного лечения и других статей.
«Цель этой законодательной инициативы – это исполнение всех социальных обязательств, выплата пенсий, пособий и зарплат бюджетникам, поддержка коммунальной и дорожной инфраструктуры республики при стабильном курсе приднестровского рубля», – подчеркнул глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.
Он отметил, что принятые сегодня в первом чтении изменения в законы о республиканском бюджете и бюджете ЕГФСС позволят также эффективнее реализовать меры по противодействию эпидемии коронавируса, связанные с выплатами предпринимателям, с освобождением от налогообложения, решить вопросы по поддержке сельскохозяйственных предприятий, которые пострадали от засухи.
Ко II чтению Верховный Совет должен выработать общее с Правительством решение по каждому направлению и по каждой статье расходования республиканского бюджета. vspmr.org