Dnestr.TV

 
0

Верховный Совет начал работу по сохранению сбалансированного бюджета

Верховный Совет начал работу по сохранению сбалансированного бюджета

Чтобы сохранить баланс расходов и доходов бюджета-2020, который позволит государству выполнять все социальные обязательства, необходимы изменения в законы о бюджетах – республиканском и ЕГФСС. Ситуация непредвиденная, республиканский бюджет, по прогнозам Правительства, может потерять до 400 млн. рублей запланированных доходов. Причина – негативные для экономики события, и в мире, и в Приднестровье, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Закон о республиканском бюджете 2020 года был сбалансирован по социально защищенным статьям. Это говорит о том, что при тех доходах, которые запланированы, мы полностью обеспечиваем социальные обязательства государства в 2020 году. То есть пенсии, зарплаты, пособия будут выплачены в полном объеме и без задержек. С учетом тяжелой экономической ситуации, как и во всем мире, так и в ПМР, связано это и с пандемией, и с мировыми экономическими процессами, с учетом девальвационных процессов в странах, с которыми мы осуществляем торговое сотрудничество, с учетом закрытия границ, усложнения и удорожания логистики, у нас есть недопоступления в доходную часть бюджета, соответственно нарушился баланс бюджета, о котором мы говорили в декабре 2019 года», - пояснил ситуацию Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов.

Спикер отметил: именно для сохранения сбалансированности бюджета по социально защищенным статьям и разработан законопроект. Над ним работала группа депутатов. А комитеты парламента провели анализ расходной части закона о республиканском бюджете и бюджете единого фонда соцстрахования, и предложили меры по перераспределению доходов и по сокращению части расходов.

Средства на финансирование социальных обязательств предлагается перераспределить из Фонда капвложений, а также направить на покрытие дефицита за счет сокращения или приостановки финансирования некоторых целевых программ, санаторно-курортного лечения и других статей.

«Цель этой законодательной инициативы – это исполнение всех социальных обязательств, выплата пенсий, пособий и зарплат бюджетникам, поддержка коммунальной и дорожной инфраструктуры республики при стабильном курсе приднестровского рубля», – подчеркнул глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Олег Василатий.

Он отметил, что принятые сегодня в первом чтении изменения в законы о республиканском бюджете и бюджете ЕГФСС позволят также эффективнее реализовать меры по противодействию эпидемии коронавируса, связанные с выплатами предпринимателям, с освобождением от налогообложения, решить вопросы по поддержке сельскохозяйственных предприятий, которые пострадали от засухи.

Ко II чтению Верховный Совет должен выработать общее с Правительством решение по каждому направлению и по каждой статье расходования республиканского бюджета.
vspmr.org
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Решение суда
  • Полный список новых правил в Молдове с 1 июня 2020 года
  • Утвержден список чартеров для граждан Молдовы на ближай ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
  • Со следующего учебного года заочников ПГУ полностью пер ...
  • В Румынии помимо больных COVID-19 регистрируют вспышку ...
  • No comments: В Бендерах прошел автопробег, посвященный ...
  • На юге и севере Молдовы выпал град (ВИДЕО, ФОТО)
  • Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна