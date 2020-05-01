Несколько университетов будут объединены, согласно заявлению министерства образования РМ, этот процесс является следствием большого числа государственных высших учебных заведений по сравнению с сокращением числа студентов.
Таким образом, министерство начало процесс оптимизации сети государственных университетов в стране с целью рационализации государственных расходов и повышения качества обучения, пишет point.md ссылаясь на agora.md
Решение было принято после анализа деятельности 18 государственных высших учебных заведений, которые в большинстве случаев имеют администрацию и статическую инфраструктуру, не приспособленную к количеству кандидатов на обучение.
На основании "Отчета о рационализации расходов на техническое и высшее профессиональное образование", подкрепленного экспертизой Международного валютного фонда, министерство образования осуществит ряд действий по рационализации, реструктуризации и модернизации высших учебных заведений.
Другими словами, слияние путем поглощения будет осуществляться университетом с аналогичными программами других высших учебных заведений с небольшим количеством студентов и такими же программами. Также произойдут изменения в механизмах финансирования высшего образования, и больший упор будет сделан на укрепление региональных университетов. Соответственно, университеты на севере и юге Республики Молдова будут преобразованы в региональные центры поддержки соответствующего сектора экономики, где есть свободные экономические зоны.
В этом контексте министр образования, культуры и науки в Молдове Игорь Шаров встретился с ректором Института международных отношений Молдовы Валентином Бенюком и ректором Государственного университета им Дмитрия Кантемира Аурелией Хангану. После обсуждений ректоры были проинформированы о начале процесса слияния (путем поглощения) двух высших учебных заведений с Государственным университетом Молдовы и о шагах, которые необходимо предпринять. point.md