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МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

По его словам, диалог с "республиками" Донбасса не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования", передает ria.ru
"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде", — сказал Кулеба.

Он также отметил, что киевским властям не хотелось бы применять в Донбассе план "Б", о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского. Он отметил, что этот вариант решения конфликта запланирован на случай, если договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что включает в себя план "Б" по Донбассу.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что намерен провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева.

ria.ru
  • Сегодня, 06:34
  • DTV
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