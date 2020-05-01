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Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ, но придать новые импульсы диалогу

Меркель считает необходимым соблюдать санкции против РФ, но придать новые импульсы диалогу

Германия считает, что нужно продолжать придерживаться санкционной политики против Москвы, пока нет прогресса в реализации минских соглашений, но готова придать новые импульсы развитию отношений между ЕС и Россией. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, пишет ТАСС.

"Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС (вторая половина 2020 года - прим. ТАСС). Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами", - заявила она.

"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций", - сказала Меркель. "С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы в отношениях", - считает канцлер. Она указала на необходимость сотрудничества с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.

"Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения", - подчеркнула она. С другой стороны, Меркель считает, что и Россия должна быть заинтересована в конструктивном сотрудничестве с ЕС и Германией.

"Я с самого начала своего канцлерства вступаюсь за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование", - сказала глава правительства ФРГ.

Очередная порция обвинений
"Основой для этого должно быть обязательно понимание того, что в международных отношениях важно не право сильного, но сила права", - продолжала она. Меркель обвинила Москву в "неоднократном нарушении" существующих на Западе ценностей и правил, выступила также с утверждениями, будто Россия "по соседству создала зону нерешенных конфликтов" и "проводит "гибридные атаки" против западных демократий, в том числе Германии".

Подобные обвинения нередко звучат из Берлина в адрес России. Меркель, выступая в мае в Бундестаге, заявила, что Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешает, в частности приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибернападении.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

Статус Европы

Сотрудничество ЕС с США в последнее время осложнилось, но Вашингтон тем не менее остается важнейшим партнером Европы, заявила канцлер Германии.

"Важнейшим партнером Европы являются США", - сказала она. "При этом я осознаю, что сотрудничество с Соединенными Штатами сейчас сложнее, чем нам хотелось бы. Это касается как климата, так и торговой политики, а сейчас и вопроса значения международных организаций для преодоления пандемии коронавируса", - указала Меркель.

"Но я глубоко убеждена, что трансатлантические отношения, сотрудничество и альянс с США были и остаются центральной, несущей опорой нашей внешней политики и политики безопасности", - считает она. "Не только сохранить, но и усилить эту опору - в наших исконных национальных и европейских интересах", - подчеркнула канцлер.

"Мы никогда не должны забывать, что Европа не нейтральна, Европа является частью политического Запада", - полагает она. "Мы зависим друг от друга в вопросах поддержания глобального порядка, мира и стабильности, преодоления серьезных проблем нашего времени", - утверждала она.
tass.ru
  • Сегодня, 06:38
  • DTV
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