Германия считает, что нужно продолжать придерживаться санкционной политики против Москвы, пока нет прогресса в реализации минских соглашений, но готова придать новые импульсы развитию отношений между ЕС и Россией. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра, пишет ТАСС.
"Россия будет занимать нас во время председательства в ЕС (вторая половина 2020 года - прим. ТАСС). Нарушения фундаментальных правил международного права будут называться своими именами", - заявила она.
"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет придерживаться санкций", - сказала Меркель. "С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность придать новые импульсы в отношениях", - считает канцлер. Она указала на необходимость сотрудничества с Москвой по таким темам, как Ливия, Сирия, защита климата, здравоохранение.
"Есть много причин стремиться к добрым отношениям с Россией. Среди них географическая близость и совместная история, глобальные вызовы и экономические переплетения", - подчеркнула она. С другой стороны, Меркель считает, что и Россия должна быть заинтересована в конструктивном сотрудничестве с ЕС и Германией.
"Я с самого начала своего канцлерства вступаюсь за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование", - сказала глава правительства ФРГ.
Очередная порция обвинений "Основой для этого должно быть обязательно понимание того, что в международных отношениях важно не право сильного, но сила права", - продолжала она. Меркель обвинила Москву в "неоднократном нарушении" существующих на Западе ценностей и правил, выступила также с утверждениями, будто Россия "по соседству создала зону нерешенных конфликтов" и "проводит "гибридные атаки" против западных демократий, в том числе Германии".
Подобные обвинения нередко звучат из Берлина в адрес России. Меркель, выступая в мае в Бундестаге, заявила, что Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешает, в частности приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибернападении.
Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.
Статус Европы
Сотрудничество ЕС с США в последнее время осложнилось, но Вашингтон тем не менее остается важнейшим партнером Европы, заявила канцлер Германии.
"Важнейшим партнером Европы являются США", - сказала она. "При этом я осознаю, что сотрудничество с Соединенными Штатами сейчас сложнее, чем нам хотелось бы. Это касается как климата, так и торговой политики, а сейчас и вопроса значения международных организаций для преодоления пандемии коронавируса", - указала Меркель.
"Но я глубоко убеждена, что трансатлантические отношения, сотрудничество и альянс с США были и остаются центральной, несущей опорой нашей внешней политики и политики безопасности", - считает она. "Не только сохранить, но и усилить эту опору - в наших исконных национальных и европейских интересах", - подчеркнула канцлер.
"Мы никогда не должны забывать, что Европа не нейтральна, Европа является частью политического Запада", - полагает она. "Мы зависим друг от друга в вопросах поддержания глобального порядка, мира и стабильности, преодоления серьезных проблем нашего времени", - утверждала она. tass.ru