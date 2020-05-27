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Молдавская федерация футбола просит разрешить ей возобновление деятельности

Молдавская федерация футбола просит разрешить ей возобновление деятельности

Молдавская федерация футбола (МФФ) направила обращение в Национальную чрезвычайную комиссию по общественному здоровью с просьбой рассмотреть инициативу возобновления деятельности игроков согласно действующим контрактам, чтобы снова радовать любителей этого вида спорта.

Предложено несколько вариантов для возврата к тренировкам футболистов любительских и профессиональных команд. Руководство федерации представило их на встрече с представителями правительства, где обсуждалось ускорение процесса возобновления футбольной деятельности, передает sputnik.md.

"ФФМ соблюдала и продолжит строго соблюдать все рекомендации властей, касающиеся предотвращения распространения пандемии COVID-19, к чему официально призывает всех своих аффилированных членов и сотрудников, а также рекомендует партнерам и всем любителям футбола руководствоваться правительственными постановлениями о методах предотвращения пандемии", – отмечается в пресс-релизе спортивной организации.

Руководство федерации подчеркивает, что главная ее миссия – развитие, продвижение и защита футбола в Молдове, чем организация и занималась в период кризиса.

"Молдове больше, чем когда-либо, нужно развивать футбол. Так гласит устав ФФМ. На этом настаивают все футболисты", – уточняется в сообщении федерации.

По данным исследования, проведенного УЕФА в 2019 году, около 12% населения – 390 тысяч граждан Молдовы – играют в футбол. Из них более 50 тысяч зарегистрированы в качестве игроков в Федерации футбола. В республике подготовлено более тысячи лицензированных тренеров.

Набирает популярность футбол и среди детей – каждый пятый их ребят в Молдове играет в футбол. Более 80% родителей, чьи дети не играют в футбол в школе, хотели бы привлечь ребят к занятию этим видом спорта.

"Это внушительные данные, которые говорят о важности и влиянии футбола в обществе. Есть цифры, которые нельзя игнорировать", - резюмирует организация.
sputnik.md
Фото: © Sputnik / Miroslav Rotari

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